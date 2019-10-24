"Монако" подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии

"Монако" объявил о подписании голкипера Габриэля Перейры. Контракт 17-летнего вратаря рассчитан до 2022-го года.

??? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Pereira (17 ans). Le gardien de but italo-br?silien s’engage jusqu’en 2022.https://t.co/66cR8Y2FdW — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 24, 2019

Перейра является воспитанником бразильского "Гремио". На его счету 18 матчей за юношеские сборные Бразилии (U15 и U17)."Я счастлив стать частью "Монако", который является одним из сильнейших клубов чемпионата Франции. Для меня начинается новая история, и я постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться и оправдать ожидания клуба", — цитирует Перейру пресс-служба клуба.