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Главный тренер "Лиона" назвал свою команду "Марселем" на пресс-конференции

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия допустил забавную ошибку на пресс-конференции перед матчем с "Мецем" в 11-м туре чемпионата Франции. Французский специалист случайно назвал свой клуб "Марселем".

Оба клуба называются "Олимпик" и сокращённо именуются OL и OM.

"Если мы добавим качество в игре, зрители пойдут за нами, потому что они любят OM… Они любят OL, конечно, они любят OL", — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия возглавлял "Марсель" с 2016 по 2019 год. В октябре этого года 55-летний специалист занял пост главного тренера "Лиона", сменив Силвиньо.

Матч между "Лионом" и "Мецем" состоится 26 октября. Стартовый свисток прозвувчит в 21:00 мск.

"Чемпионат"


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Теги: Лион Марсель Лига 1
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