"Ювентус" готов отдать 330 млн за Мбаппе

"Ювентус" заинтересован в услугах нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Tuttosport.По информации источника, итальянцы готовы отдать за 20-летнего игрока парижан €330 млн. Также "бьянконери" готовы предложить форварду контракт, рассчитанный на пять лет.Стоит отметить, что помимо "Юве", Мбаппе интересуется и мадридский "Реал".Напомним, что в составе "ПСЖ" футболист выступает с 2017 года. Парижане взяли его в аренду у "Монако" с опцией обязательного выкупа в €180 млн. Это второй по сумме трансфер в истории футбола.