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"Ювентус" готов отдать 330 млн за Мбаппе

"Ювентус" заинтересован в услугах нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянцы готовы отдать за 20-летнего игрока парижан €330 млн. Также "бьянконери" готовы предложить форварду контракт, рассчитанный на пять лет.

Стоит отметить, что помимо "Юве", Мбаппе интересуется и мадридский "Реал".

Напомним, что в составе "ПСЖ" футболист выступает с 2017 года. Парижане взяли его в аренду у "Монако" с опцией обязательного выкупа в €180 млн. Это второй по сумме трансфер в истории футбола.

"Газета.ру"


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Теги: Мбаппе ПСЖ Ювентус Трансферы Серия А Лига 1
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