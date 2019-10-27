Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель опроверг слухи о том, что он повздорил с нападающим Кильяном Мбаппе. По словам немца, он не разговаривал с игроком после матча Лиги чемпионов с "Брюгге" (5:0).
"Я не скажу, выйдет ли Мбаппе в стартовом составе на матч с "Марселем". Мы с Кильяном не разговаривали со вторника. Говорят, что у нас был спор в раздевалке, но это не так. Я с ним говорил только на поле, причем в нормальном тоне. Мбаппе не мог играть больше 50 или 60 минут. Но никакого рецидива у него не было", — цитирует Тухеля "СЭ" со ссылкой на A Bola.
Тухель: у меня с Мбаппе не было спора
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»