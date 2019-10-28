Мбаппе объяснил необычное празднование гола в матче с "Марселем"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (4:0) необычно отпраздновал один из своих двух голов.После первого мяча, забитого на 32-й минуте, Мбаппе подбежал к камере и жестами изобразил вытирание слез. Позже француз в твиттере объяснил значение этого жеста."Многие спрашивают меня, почему я так отпраздновал. Это всего лишь реакция на шутку, над которой мы с двумя друзьями смеялись прошлым вечером. Это не выпад в сторону "Марселя" или ответ на недавнюю критику", — рассказал Килиан.Напомним, обычно Мбаппе празднует голы примерно так. Его фирменный жест используется даже в компьютерных играх.