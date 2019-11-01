Тухель: роль Кавани в "ПСЖ" слегка изменилась. Эдинсон не совсем счастлив

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель порассуждал о роли в команде нападающего Эдинсона Кавани."Да, Кавани не совсем счастлив. Но он много недель пропустил из-за травмы.Он хочет помочь нам. Это абсолютно нормально. Ему нужно найти свой ритм и вернуть место в составе. Мы же должны думать обо всей команде.Кавани — наш голеадор, главный бомбардир в истории клуба, но при этом он думает о команде. Но тяжело, когда команда в твое отсутствие играет хорошо. Его роль слегка изменилась. Он суперпрофессионал, находится в хорошем расположении духа и усердно тренируется", — цитирует Тухеля Daily Mail.