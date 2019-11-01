» » Тухель: "ПСЖ" не заслужил улыбку фортуны, но шансы победить "Дижон" были

Тухель: "ПСЖ" не заслужил улыбку фортуны, но шансы победить "Дижон" были

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Дижона" (1:2) в 12-м туре французской Лиги 1.

"Нам не хватало точности, ритма. Мы были очень пассивны в первом тайме, не только в обороне, но и в атаке, мы не играли слаженно. Во втором тайме все было получше. Возможно, мы не заслужили улыбку фортуны, но шансы победить были.

Мы недовольны собой. Все говорили, что мы играем в другом чемпионате, с легкостью забиваем много голов. Но теперь мы проиграли и не можем быть довольны", — цитирует Тухеля L’Equipe.

"ПСЖ" с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. "Дижон" набрал 12 очков и занимает 18-ю строчку.

Sport24


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Теги: Тухель ПСЖ Дижон Лига 1
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