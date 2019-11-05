"Бавария" продолжает поиски нового главного тренера команды. Мюнхенский клуб рассматривает наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля в качестве одного из кандидатов на эту должность, сообщает Sky in Germany.
По информации источника, представители немецкого клуба уже выходили на связь с главным тренером "ПСЖ" и разговаривали с ним о возможности возглавить "Баварию". Ответ специалиста заключался в следующем: до окончания сезона-2019/20 об уходе из парижской команды не может быть и речи, а дальше всё будет зависеть от того, какие результаты покажет французский клуб в этом сезоне.
Известно, что председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге настаивал на кандидатуре Тухеля ещё до назначения Ковача главным тренером клуба, однако президент мюнхенцев Ули Хёнесс предпочёл предоставить эту должность хорватскому специалисту.
"Чемпионат.сом"
"Бавария" рассматривает Тухеля на должность главного тренера команды
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