"Бавария" рассматривает Тухеля на должность главного тренера команды

"Бавария" продолжает поиски нового главного тренера команды. Мюнхенский клуб рассматривает наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля в качестве одного из кандидатов на эту должность, сообщает Sky in Germany.По информации источника, представители немецкого клуба уже выходили на связь с главным тренером "ПСЖ" и разговаривали с ним о возможности возглавить "Баварию". Ответ специалиста заключался в следующем: до окончания сезона-2019/20 об уходе из парижской команды не может быть и речи, а дальше всё будет зависеть от того, какие результаты покажет французский клуб в этом сезоне.Известно, что председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге настаивал на кандидатуре Тухеля ещё до назначения Ковача главным тренером клуба, однако президент мюнхенцев Ули Хёнесс предпочёл предоставить эту должность хорватскому специалисту.