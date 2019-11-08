Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Дижоном"

Российский полузащитник Александр Головин включен в заявку "Монако" на матч 13-го тура французской Лиги 1 против "Дижона". Встреча состоится 9 ноября в Монако на стадионе "Луи II", начало — в 22:00 мск.



Всего в заявку монегасков внесены 18 игроков:



вратари: Бенджамин Лекомт, Даниел Субашич;



защитники: Камиль Глик, Бенуа Бадиашиль, Фоде Балло-Туре, Артур Загре, Беньямин Хенрикс, Налдо, Гильермо Марипан;



полузащитники: Александр Головин, Габриэл Бошилья, Жиль Диаш, Желсон Мартинш, Адриен Силва;



нападающие: Ислам Слимани, Виссам Бен Йеддер, Жан-Кевин Огюстен, Бальде Кейта.



В сезоне-2019/20 Головин провел за "Монако" 11 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 гола и отдав 2 результативные передачи.