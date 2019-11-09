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Жардим: Головин прогрессирует в тактическом плане

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу над "Дижоном" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции, а также отметил игру Александра Головина. На счету полузащитника гол.

"Мы провели правильный матч с точки зрения организации игры, — цитирует Жардима L'Equipe. — Команда заслужила победу. В футболе вы должны знать, как контролировать матч и быть эффективными. Мы не были эффективными.

Головин? Он прогрессирует в тактическом плане. Но мог сделать еще одну или две передачи.

Наша цель — вершина таблицы. Мы стартовали с большим разрывом, восстановим его. У нас другой состав по сравнению с прошлым годом. Уверен, что при должной работе команда займет одно из высших мест. Есть "Лилль", "Лион", "Марсель" и другие. Но мы будем работать для достижения наших целей".

"СЭ"


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Теги: Жардим Головин Монако Лига 1
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