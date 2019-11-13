Полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком встречи 12-го тура чемпионата "Дижоном" (1:0), став автором единственного забитого мяча.
Россиянин уже в четвертый раз в этом сезоне признается болельщиками монегасков игроком матча. Ранее Головин становился MVP в играх чемпионата Франции с "Нимом" (2:2) и "Ниццей" (3:1), а также в 1/16 финала Кубка лиги с "Марселем" (2:1).
Это позволило ему сравняться с лидером по этому показателю голкипером Бенжаменом Леконтом. Тройку лидеров замыкает Виссам Бен-Йеддер с тремя номинациями.
Sport24
Головин сравнялся с Лекомтом по количеству MVP среди игроков "Монако" в сезоне-2019/20
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