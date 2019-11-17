"ПСЖ" намерен приобрести Санчо в качестве замены Неймару

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Mirror.По информации источника, в услугах 19-летнего английского футболиста заинтересован "Пари Сен-Жермен". Парижане видят в Санчо потенциальную замену бразильскому форварду Неймару, который изъявил желание вернуться в "Барселону". Помимо французского клуба на Санчо претендуют такие команды, как "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Барселона". Ранее сообщалось, что полузащитник хочет покинуть дортмундскую "Боруссию".В текущем сезоне Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии. На счету 19-летнего английского футболиста 3 гола и 5 результативных передач в Бундеслиге.