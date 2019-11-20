Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может пропустить матч против "Лилля", который пройдет завтра, 22 ноября.
По информации L’Equipe, форвард простудился, поэтому не мог в полной мере тренироваться в рамках подготовки к игре. Тренерский штаб может принять решение поберечь Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против "Реала" на следующей неделе.
В состав на матч с "Лиллем" могут войти восстановившиеся после травм Кейлор Навас, Тома Менье и Неймар.
Sport24
Мбаппе простудился и может пропустить игру с "Лиллем"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»