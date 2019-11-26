По данным исследования по изменению климата, в 2019 году перелеты 20 топ-футболистов мира среди номинированных на "Золотой мяч" привели к выбросу в атмосферу 505 тонн углекислого газа (CO2).
Эндрю Уэлфл из Британского Манчестерского университета заявил, что футбольные организации и команды должны бороться с изменением климата, ограничивая авиаперелеты и находя альтернативные методы перемещения в пространстве для своих часто летающих игроков с целью сокращения выбросов CO2.
Как показали исследования, лидерами по авиаперелетам в 2019 году стали футболисты не из Европы. Тройка лидеров состоит из бразильского защитника "ПСЖ" Маркиньоса (110 787 км), бразильского форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино (97 907 км) и южнокорейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (88 289 км). На долю одного Маркиньоса пришлось 53,5 тонны выбросов CO2.
В исследовании утверждается, что 40 тонн выброса CO2 эквивалентны сжиганию примерно 20?000 кг угля.
Sport24.ru
Назван футболист, причинивший наибольший вред атмосфере своими авиаперелетами. Он играет в "ПСЖ"
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