Назван футболист, причинивший наибольший вред атмосфере своими авиаперелетами. Он играет в "ПСЖ"

По данным исследования по изменению климата, в 2019 году перелеты 20 топ-футболистов мира среди номинированных на "Золотой мяч" привели к выбросу в атмосферу 505 тонн углекислого газа (CO2).Эндрю Уэлфл из Британского Манчестерского университета заявил, что футбольные организации и команды должны бороться с изменением климата, ограничивая авиаперелеты и находя альтернативные методы перемещения в пространстве для своих часто летающих игроков с целью сокращения выбросов CO2.Как показали исследования, лидерами по авиаперелетам в 2019 году стали футболисты не из Европы. Тройка лидеров состоит из бразильского защитника "ПСЖ" Маркиньоса (110 787 км), бразильского форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино (97 907 км) и южнокорейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (88 289 км). На долю одного Маркиньоса пришлось 53,5 тонны выбросов CO2.В исследовании утверждается, что 40 тонн выброса CO2 эквивалентны сжиганию примерно 20?000 кг угля.