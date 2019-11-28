Бывший игрок сборной Франции: Неймар плевать хотел на "ПСЖ" и его болельщиков

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара, обвинив его в эгоизме."Неймар во время игры думает только о себе. Поставьте себя на место его одноклубников, они месяцами терпят прихоти этого парня, а он плевать хотел на клуб и болельщиков. Он не уважает "ПСЖ".Когда я играл с Зиданом и Джоркаеффом в сборной Франции, то мы согласились освободить их от защитной работы, потому что знали, что они могут в одиночку выиграть матч благодаря своему гению. С Неймаром ситуация иная", — цитирует Пети RMC.