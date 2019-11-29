Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о предстоящем матче с "Пари Сен-Жермен" в 15-м туре французской Лиги 1.
"Исход матча с "ПСЖ" ещё не решён. Мы выйдем играть на победу. Для нас важен каждый матч, и этот тоже. Да, в нашем чемпионате это самый сильный соперник, но я уверен, что у нас большие шансы добиться положительного результата. Нам надо больше обороняться, тогда будем пропускать меньше", - цитирует Головина "Чемпионат".
Головин: "Монако" с "ПСЖ" будет играть на победу. У нас хорошие шансы
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