Полузащитник "Монако" Александр Головин выразил желание видеть больше соотечественников в европейских клубах.
"Я хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе в сильных чемпионатах. Это был бы большой плюс для нашего футбола и сборной России. Знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе, но не всегда есть вариант, куда пойти", - цитирует Головина "Чемпионат".
Головин: хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе
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