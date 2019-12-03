Мбаппе не спешит заключать новый контракт с "ПСЖ" и взял время на размышления

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с "ПСЖ", сообщает Telefoot.20-летний француз пока не уверен, что хочет продолжать карьеру в Париже, поэтому взял паузу до конца сезона. Действующее соглашение Мбаппе и "ПСЖ" рассчитано до 2022 года.В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.СМИ сообщали, что в услугах Мбаппе по-прежнему заинтересованы "Реал" и "Ювентус".