"ПСЖ" готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

Руководство "Пари Сен-Жермен" готово в январе выкупить нападающего Мауро Икарди у миланского "Интера" за € 70 млн, но планам парижан может помешать жена и агент футболиста Ванда Нара, сообщает Tuttosport.Сейчас Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. В 15 матчах во всех турнирах 26-летний аргентинец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.Учитывая хорошие показатели форварда, Нара хочет изучить другие предложения, которые могут поступить предстоящим летом. Она надеется, что мужем заинтересуются мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".В "ПСЖ" Икарди зарабатывает € 10 млн в год. Зарплата футболиста в "Интере" была почти вдвое меньше — € 5,5 млн в год.