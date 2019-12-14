Футбольные фанаты нецензурно оскорбляли министра спорта Франции и вынудили ее покинуть стадион

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню подверглась атаке футбольных болельщиков во время матча третьего дивизиона чемпионата страны между клубами "Ред Стар" и "Кевийи-Руан" (1:0).В начале второго тайма фанаты стали скандировать нецензурные выражения в адрес Марасиняню, выражая таким образом свой протест против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона.Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года по плаванию была вынуждена покинуть стадион через черный ход. У арены министра поджидали агрессивные болельщики, которые продолжили скандирование и попытались облить ее водой, когда она садилась в машину.На прошлой неделе во Франции началась общенациональная забастовка против предложенной президентом страны реформы, которая подразумевает единые правила начисления пенсии.