Санчеш: у меня было серьезное предложение от "ПСЖ"

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш рассказал, что мог оказаться в "ПСЖ" в прошлом году. По словам португальца, "Бавария" отказалась его продавать летом 2018 года."Это правда, что у меня было серьезное предложение от "ПСЖ", но мой тогдашний клуб и мой бывший тренер Нико Ковач не отпускали меня", — цитирует Le Figaro Санчеша.Напомним, что Санчеш был продан "Баварией" в "Лилль" летом 2019 года за 20 миллионов евро.