"Лион" может на длительный срок лишиться нападающего Мемфиса Депая, получившего травму в матче 18-го тура французской Лиги 1 с "Ренном" (0:1).
Депай из-за повреждения левого колена был заменен в перерыве матча, прошедшего в воскресенье.
Как сообщает L'?quipe, в "Лионе" опасаются, что у 25-летнего голландца разрыв передней крестообразной связки.
В сезоне-2019/20 Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах и забил 14 мячей. Недавно он стал капитаном команды.
Sport24.ru
В "Лионе" опасаются, что Депай получил серьезную травму колена
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