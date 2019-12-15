В "Лионе" опасаются, что Депай получил серьезную травму колена

"Лион" может на длительный срок лишиться нападающего Мемфиса Депая, получившего травму в матче 18-го тура французской Лиги 1 с "Ренном" (0:1).Депай из-за повреждения левого колена был заменен в перерыве матча, прошедшего в воскресенье.Как сообщает L'?quipe, в "Лионе" опасаются, что у 25-летнего голландца разрыв передней крестообразной связки.В сезоне-2019/20 Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах и забил 14 мячей. Недавно он стал капитаном команды.