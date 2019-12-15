» » Мбаппе — самый молодой футболист за 50 лет, забивший 70 голов в чемпионате Франции

Мбаппе — самый молодой футболист за 50 лет, забивший 70 голов в чемпионате Франции

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном". Встреча состоялась 15 декабря в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

20-летний Мбаппе стал самым молодым за последние 50 сезонов игроком, забившим 70 голов в Лиге 1. Мбаппе опередил бывшего нападающего "Лиона" Бернара Лякомба, который достиг этой отметки в 1975 году в возрасте 22 лет.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 11 матчей в Лиге 1, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице (42 очка), "Сент-Этьен" занимает 11-ю позицию (25).

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мбаппе ПСЖ Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым, апатичным
Мбаппе — самый молодой футболист за 50 лет, забивший 70 голов в чемпионате Франции
"Ман Сити" принес соболезнования семье фаната, который умер по дороге в Лондон на матч с "Арсеналом"
В "Лионе" опасаются, что Депай получил серьезную травму колена
"Реал" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Валенсией"
Гол Паредеса помог "ПСЖ" разгромить "Сент-Этьен"
Юнберг: между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" пропасть, но я горжусь своими парнями 1
Мальдини: "Милан" продолжает переговоры по Ибрагимовичу
"Милан" хочет купить защитника "Барселоны"
Де Брейне: было бы неплохо оформить хет-трик, но забить два гола в таком матче тоже приятно
Колашинац стал 3-м за неделю защитником "Арсенала", получившим травму
Моринью: "Тоттенхэм" взял невероятные три очка в матче с "Вулверхэмптоном"
Гвардиола: с "МЮ" мы сыграли намного лучше, чем с "Арсеналом"
Роналду: "Ювентус" мог забить больше голов "Удинезе"
"Севилья" дома проиграла "Вильярреалу"
Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова 1
"Рома" одержала волевую победу над СПАЛом
Санья: "Арсенал" - это цирк, а не клуб 1
Россия – Бельгия вместо матча топ-6 Англии. «Арсенал» сопротивлялся «Сити» лишь минуту
"Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграл "Арсенал"
Тренер "Эвертона" рассказал, почему заменил Кина через 18 минут после его появления 2
Дм. Черышев сообщил, что ведет переговоры с несколькими клубами
Роналду - единственный из топ-5 лиг, забивающий 10+ голов во всех турнирах 15 последних сезонов
Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за "Ювентус" в Серии A
Агент Дриусси: Себастьяна хочет пригласить лично Бекхэм 36
Дм. Черышев: Денис уже тренируется, но "Валенсия" поберегла его на игру с "Реалом"
Санчеш: у меня было серьезное предложение от "ПСЖ"
Дмитриев: чемпионат России стал в этом году слабее
Кисляк: Милевский может отвести всю команду в бар, но не позволит никому выпить лишнего 1
"Тоттенхэм" одержал победу над "Вулверхэмптоном"
Все новости