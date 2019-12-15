Мбаппе — самый молодой футболист за 50 лет, забивший 70 голов в чемпионате Франции

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном". Встреча состоялась 15 декабря в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.20-летний Мбаппе стал самым молодым за последние 50 сезонов игроком, забившим 70 голов в Лиге 1. Мбаппе опередил бывшего нападающего "Лиона" Бернара Лякомба, который достиг этой отметки в 1975 году в возрасте 22 лет.В нынешнем сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 11 матчей в Лиге 1, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице (42 очка), "Сент-Этьен" занимает 11-ю позицию (25).