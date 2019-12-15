Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал победу над "Сент-Этьеном" (4:0) в матче 18-го тура французской Лиги 1. Один из голов в этом матче забил экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес. Это его дебютный гол в составе столичной команды
"Он всегда забивает на тренировках. Нужно, чтобы он делал это в матчах. Он все чаще демонстрирует свои качества. Это придает нашей игре интенсивности. Он очень счастлив.
Незабитый пенальти Неймара? Я еще немного расстроен из-за этого. Неймар тоже грустит, так как он всегда хочет забить. В следующий раз у него получится", — цитирует Тухеля L’Equipe.
"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице (42 очка), "Сент-Этьен" занимает 11-ю позицию (25).
Sport24
Тухель: Паредес все чаще демонстрирует свои качества
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