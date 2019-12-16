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"Бавария" предложила Тухелю долгосрочный контракт

Мюнхенская "Бавария" сделала предложение главному тренеру "Пари Сен-Жермен" Томасу Тухелю, утверждает Sky Germany.

По данным источника, "Бавария" предложила немецкому специалисту долгосрочный контракт. Мюнхенский клуб готов подписать соглашение со специалистом зимой либо летом. Контракт Тухеля с "ПСЖ" действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии. В отличие от "ПСЖ", "Бавария" готова предложить тренеру гарантированное соглашение на длительный срок.

46-летний Тухель тренирует "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне "ПСЖ" лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тухель ПСЖ Лига 1 Бавария Бундеслига
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 15 33
...
3 Боруссия Д 15 29
4 Шальке 04 15 28
5 Бавария 15 27
6 Фрайбург 15 25
7 Байер 15 25
...
18 Падерборн 15 9
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 17 42
2 Марсель 18 35
3 Лилль 18 31
4 Ренн 17 30
5 Нант 18 29
6 Реймс 17 27
...
20 Ним 17 12
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