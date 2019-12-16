"Бавария" предложила Тухелю долгосрочный контракт

Мюнхенская "Бавария" сделала предложение главному тренеру "Пари Сен-Жермен" Томасу Тухелю, утверждает Sky Germany.По данным источника, "Бавария" предложила немецкому специалисту долгосрочный контракт. Мюнхенский клуб готов подписать соглашение со специалистом зимой либо летом. Контракт Тухеля с "ПСЖ" действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии. В отличие от "ПСЖ", "Бавария" готова предложить тренеру гарантированное соглашение на длительный срок.46-летний Тухель тренирует "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне "ПСЖ" лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".