Неймар: между мной и Мбаппе нет соперничества

Нападающий "ПСЖ" Неймар в интервью France Football заявил, что между ним и Килианом Мбаппе нет конкуренции."Мы друзья, всегда помогаем друг другу на поле побеждать и забивать голы. Он парень, в котором есть что-то действительно особенное. Между нами нет соперничества. Наши отношения основаны на дружбе", — сказал Неймар.Бразильский форвард также отметил, что счастлив в "ПСЖ" и не собирается уходить.