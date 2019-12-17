Жена Икарди: Мауро выбрал "ПСЖ", чтобы не предать "Интер"

Жена и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что нападающий не перейдет в "Ювентус". Он выступает во французском клубе на правах аренды.— Мауро не пойдет в "Ювентус". Он выбрал "ПСЖ", чтобы не предать "Интер", — приводит слова Нары в Twitter журналист Никола Скира.Кто выгнал его из "Интера"? Я не могу сказать, но Мауро оказался в большом клубе. В Париже он счастлив.Мино Райола? Он хочет, чтобы Мауро стал его клиентом. Писал и звонил мне много раз.