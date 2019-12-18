Matin: Жардим может быть уволен из "Монако" в случае неудачи в матче с "Лиллем"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, если команда покажет неудовлетворительный результат в следующем матче с "Лиллем", сообщает Matin.45-летний португальский специалист оказался на грани увольнения после вчерашнего поражения от того же "Лилля" (0:3) в 1/8 финала Кубка французской лиги."Монако" неудачно стартовал в чемпионате Франции, не одержав ни одной победы в первых шести матчах. К 17-му туру команда все же сумела набрать 25 очков и подняться в таблице на 9-е место.