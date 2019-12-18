"Монако" может уволить Жардима в случае поражения "Лиллю"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может быть уволен с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Лиллем". Об этом сообщает Get Grench Football News со ссылкой на Monaco-Martin.На днях в матче 1/8 финала Кубка французской лиги "Монако" на домашнем стадионе проиграл "Лиллю" со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Некоторые болельщики французского клуба скандировали кричалки в адрес португальского специалиста клуба. После кубкового матча Леонарду Жардим сказал, что он также, как и болельщики, ждёт улучшения игры своих подопечных и постарается сделать всё для этого возможное.В чемпионате Франции "Монако", набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команды проведёт дома с "Лиллем". Встреча состоится в субботу, 21 декабря.