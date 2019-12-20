Головин попал в список игроков "Монако", вызванных на матч чемпионата Франции с "Лиллем"

Тренерский штаб "Монако" огласил список игроков, вызванных на матч 19-го тура чемпионата Франции с "Лиллем".

Le groupe ??? pour le dernier match de l'ann?e ! #ASMLOSC pic.twitter.com/aDTaaYvWvM — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 20, 2019

Среди вызванных футболистов есть и российский полузащитник монегасков Александр Головин. Отметим, что в списке фамилии 19 футболистов, он не является окончательной заявкой на игру (заявка не может превышать 18 игроков от команды)."Монако" и "Лилль" уже играли на этой неделе, но в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги. Встреча прошла 17 декабря и завершилась победой "Лилля" со счетом 3:0.Матч "Монако" — "Лилль" состоится 21 декабря, и начнется в 22:45 мск.