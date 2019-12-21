В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" разгромил "Лилль" со счетом 5:1.
Чемпионат Франции
19 тур
Голы: Осимхен, 13, Мартинш, 23, Кейта, 29, Бен-Йеддер, 53, 65, Глик, 90+3
Монако: Леком, Марипан, Жемерсон, Глик, Агилар, Головин, Бакайоко, Кейта, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш
Лилль: Меньян, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэль, Саншеш, Сумаре, Андре, Иконе (Язиджи, 39), Бамба, Осимхен
Предупреждения: Фонте, 9, Головин, 28, Марипан, 31
"Монако" с Головиным разгромил "Лилль"
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