Вице-президент "Монако" теперь мы седьмые, но этого недостаточно

Вице-президент "Монако" Олег Петров после победы над "Лиллем" (5:1) в матче 19-го тура Лиги 1 отметил прогресс команды."Мы начали сезон практически на последнем месте, а теперь мы на седьмые. Это прогресс, но, несмотря ни на что, этого недостаточно, команда заслуживает лучшего. Мы думаем, что должны сделать лучше. В ближайшие дни мы все проанализируем и внесем коррективы. Мы думаем, что это сделает команду сильнее. Наши цели остаются неизменными", — цитирует Петрова пресс-служба клуба."Монако" с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" (31) занимает четвертую строчку.