Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин прокомментировал победу над "Лиллем" в 19-м туре Лиги 1.
"Начало матча получилось не очень хорошим. Как будто продолжение кубковой встречи с "Лиллем". Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были. Играть с преимуществом в два, а потом и три гола, естественно, гораздо легче. В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругом", - цитирует Головина Sport24.ru.
Головин прокомментировал победу над "Лиллем" в чемпионате Франции
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»