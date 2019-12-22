Агент Олег Артемов, представляющий интересы Александра Головина, прокомментировал игру полузащитника "Монако" в матче 19-го тура чемпионата Франции. В этой встрече "Монако" выиграл у "Лилля" со счетом 5:1.
"Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины этого сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе. Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти еще", - цитирует Артемова Sport24.ru.
Агент Головина: видно, что Александру комфортно в европейском футболе
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