Тухель: Неймар и Мбаппе мотивируют друг друга

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы над "Амьеном" (4:1) в 19-м туре чемпионата Франции отметил взаимодействия Неймара и Килиана Мбаппе."Могут ли они играть лучше? А что значит «лучше»? Они отлично взаимодействуют. Они обрели уверенность и игровую форму, а это самое важное. Они плотно обороняются и создают опасность. Им нравится играть вместе. Они очень близки на поле, и мы хотим продолжать играть в том же духе.После 88 минут игры Неймар обороняется в нашей штрафной площади и закрывает пространства. Он много бегает в защите, и это действительно поражает. Он в хорошей форме.Неймар мотивирует Мбаппе, а Мбаппе мотивирует Неймара. Мы играем как одна команда. Наша задача — сохранить этот дух и стиль игры", — сказал Тухель на пресс-конференции.