Опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез почти наверняка покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает L’?quipe.
Прошлым летом 25-летний футболист был близок к переходу в "Спартак". Москвичи были готовы заплатить "Ницце" 10 млн евро, а самому игроку назначить зарплату в 2 млн евро в год, но в последний момент Тамез решил остаться во Франции.
В минувшем сезоне Тамез провел за "Ниццу" 40 игр, в которых отметился 5 голевыми передачами. В нынешнем он потерял место в стартовом составе и к настоящему моменту отыграл лишь 9 матчей.
Sport24
Тамез, которым "Спартак" интересовался прошлым летом, покинет "Ниццу" в январе
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