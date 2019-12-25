Сарабия: Неймар имеет большое влияние в раздевалке в "ПСЖ"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабия поделился мнением о бразильском нападающем парижан Неймаре."Неймар? Он в порядке. Хочется, чтобы такой игрок был в команде. Он имеет большое влияние в раздевалке.Всякий раз, когда Неймар счастлив, он многое привносит в команду", — приводит слова Сарабии Marca.Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть французский гранд, однако его трансфер так и не состоялся. Основными кандидатами на подписание футболиста были испанские "Барселона" и "Реал".В текущем сезоне 27-летний Неймар провёл 11 матчей за "ПСЖ", в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.