"ПСЖ" предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт

"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт.По данным источника, директор парижан Леонардо предложил 21-летнему форварду пятилетнее контрактное соглашение. Зарплата Мбаппе за один сезон составит € 32 млн.Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что активный интерес к французскому нападающему проявляет "Реал".Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за "ПСЖ". В нынешнем сезоне Килиан провёл за парижан 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.После 18 туров "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 45 очков.