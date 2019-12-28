Икарди: горд творить историю в "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди отреагировал на то, что побил рекорд форварда Златана Ибрагимовича, быстрее всех забив 10 мячей за парижан."Не знал этого, но испытываю гордость, что достиг подобного и творю историю в такой команде, как "Пари Сен-Жермен". Стараюсь всегда быть готовым и всегда быть опцией для одноклубников. Я всегда готов и сосредоточен на том, чтобы двигаться как можно быстрее, когда получаю мяч", - цитирует Икарди пресс-служба "ПСЖ".