Вице-президент "Монако": мы верим в Морено, он сможет добиться успехов

Вице-президент "Монако" Олег Петров прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера монегасков. Также Петров оценил вклад Леонарду Жардима, который ранее возглавлял клуб."Мы очень рады объявить о приходе в клуб Морено. Мы верим в него и в то, что он сможет добиться с командой успехов. Мы приветствуем его в ФК "Монако" и желаем ему удачи.От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я хотел бы также поблагодарить Леонарду Жардима за его работу и за успехи, которых он добился за годы в клубе.Леонарду и его тренерский штаб приложили максимум усилий, чтобы сохранить клуб в Лиге 1 по итогам прошлого сезона, а затем вернуть команде заслуженное место в чемпионате. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе", — цитирует Петрова пресс-служба клуба.