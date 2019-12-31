Морено — о назначении в "Монако": хотелось попасть в клуб, который соответствовал бы моим амбициям

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено поделился ожиданиями от работы с "Монако". Контракт с 42-летним испанским специалистом подписан до июня 2022 года."После ухода с последнего места работы мне поступило много предложений. Я хотел тренировать команду высокого уровня и попасть в проект, который соответствовал бы моим амбициям. Предложение, поступившее от "Монако", полностью соотносится с моими ожиданиями. Это великий клуб с великолепными игроками и молодежью, которую надо растить, а это мне особенно нравится. Переходя в "Монако", я открываю для себя новый чемпионат, новую культуру. Это возможность для меня прогрессировать как тренеру и человеку. Я также почувствовал большое желание руководителей клуба работать именно со мной, это имело большое значение.Я был помощником главного тренера девять лет и участвовал в тренировочном процессе команды высочайшего уровня. Единственное отличие — я не светился в прессе, но я готов к этому. Я продолжу готовить команду в обычном режиме и анализировать будущих соперников. Мне комфортно в этой должности, мне нравится взаимодействовать с футболистами, персоналом и всеми остальными сотрудниками команды.Я провел девять прекрасных лет с Луисом Энрике, я ему за это очень благодарен. Но я тренирую уже 28 лет — с 14-летнего возраста! В 25 у меня появилась лицензия УЕФА. Я всегда мечтал быть главным тренером. Я благодарен за приобретенный опыт, но пора смотреть в будущее.Будет неуважительно к игрокам, если я стану публично обсуждать, какие линии хочу усилить. Мы должны следить за происходящим на трансферном рынке и искать возможности. Если будут возможности, мы воспользуемся, но я доволен футболистами, которые у нас есть. Нет ни одной позиции, с которой было бы что-то не так.Предстоящие два матча с "ПСЖ" важны не более, чем ближайшая субботняя игра или остальные последующие. Сейчас мы думаем только о ближайшем матче. Хотим подготовиться максимально хорошо за короткое время. Конечно, затем нам предстоит попытаться дважды обыграть "ПСЖ", но наша работа не будет зацикливаться только на этом", — цитирует Морено пресс-служба "Монако".