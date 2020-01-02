Жена Икарди: мой величайший дар — интуиция. Она подсказала, что Мауро нужно уехать из Италии

Ванда Нара, супруга нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди рассказала, что была уверена в правильности решение покинуть Италию и перебраться во Францию. Футболист принадлежит "Интеру", а Париже играет на правах аренды."Некоторые непопулярные решения оказались в конечном итоге обоснованными. Мой величайший дар — интуиция. Пару месяцев назад вся Италия говорила, что я собираюсь погубить своего мужа, что он должен перейти в "Наполи" или "Ювентус".Я почувствовала внутри себя, шестое чувство какое-то, женская интуиция, которая подсказала, что Мауро должен покинуть Италию. Жить в итальянском клубе было бы намного проще, но я думаю, что было бы лучше именно для мужа, а не для семьи.Был четверг, когда он уехал в Париж. Мы провели выходные вместе, а утром я проснулась в нашей миланской квартире с пятью детьми, но без Мауро. Это был непростой момент", — цитирует жену Икарди Football Italia.