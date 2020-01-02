Жена Икарди: все думают, что я с Мауро из-за денег, но я уже была богатой, когда встретилась с ним

Ванда Нара, супруга и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, рассказала, что вышла замуж на футболиста и живет с ним не из-за денег. Во Франции Икарди играет на правах аренды, а принадлежит "Интеру"."Все думают, что я с Мауро из-за денег, но я уже была богатой и знаменитой, когда мы встретились. Я боролась за то, чтобы сделать свою карьеру успешной за счет большого количества кастингов.У Мауро был агент, которому он доверял вслепую, который был для него как второй отец. Но в конечном итоге он его подвел. Когда Мауро пытался купить квартиру, ему подсунули документ на английском языке. В итоге Мауро продал права на изображение своему агенту.Мой муж был в смятении, он чувствовал, что не может никому доверять и хотел бросить футбол. В итоге ему пришлось продлить контракт с "Интером". Затем некоторые клубу обратились ко мне, чтобы я выступала в качестве его посредника", — цитирует Ванду Football Italia.