Жардим рассказал о подробностях отставки из "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о причинах своего ухода из французского клуба."Генеральный директор "Монако" Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня скорее человеком Васильева. После рождественских праздников Петров позвал меня в свой кабинет и сообщил, что президент клуба решил принять мою просьбу об отставке", — приводит слова Жардима L'Equipe.Новым главным тренером "Монако" стал Роберт Морено. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции в этом сезоне. Команда имеет в активе 28 очков в 18 турах. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков. "ПСЖ".