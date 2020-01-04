Фабрегас — о приходе в "Монако" Морено: для игроков это хорошо

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о новоиспечённом главном тренере команды Роберте Морено."Я много разговариваю с друзьями, которые всё ещё играют за сборную Испании. Все они хорошо отзывались о методах работы тренера и манере общения. Он старается чётко доносить информацию футболистам. Это тренер барселонской школы, которую я хорошо знаю. У него есть своя философия. Это тренер, который подстраивается под имеющихся игроков и соперников своей команды. Он очень хорошо всё разъясняет, почему ты должен делать то или это. Сейчас мы должны реализовать его философию на поле. Это займёт некоторое время. Но думаю, что для нас, игроков, всё будет хорошо, особенно для молодых футболистов", — цитирует Фабрегаса Goal.com.