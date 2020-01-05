"Ювентус" надеется подписать Икарди

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи верит, что клуб сможет переманить у "ПСЖ" нападающего "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает Calciomercato.com.Как сообщает источник, итальянский клуб, который летом упустил аргентинского форварда, сохраняет интерес к игроку и по-прежнему намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и оптимистично настроен по этому поводу. Французский "ПСЖ" имеет приоритетное право выкупа футболиста, которым намерено воспользоваться после удачных выступлений Икарди. Сумма выкупа аргентинца составляет € 70 млн.Мауро Икарди принял участие в 18 матчах за французский клуб во всех соревнованиях в этом сезоне. Нападающий забил 14 голов и стал автором 3 результативных передач.