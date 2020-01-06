Вратарь "Севильи" Серхио Рико, выступающий на правах аренды в "Пари Сен-Жермен", поделился мнением о французском клубе.
"ПСЖ" — один из крупнейших клубов во всём мире. Я буду очень счастлив, если у меня будет возможность остаться здесь", — приводит слова Рико Goal.
Серхио Рико стал резервным вариантом французского клуба, так как голкипер Кейлор Навас стал первым номером команды в этом сезоне, перейдя из "Реала" прошлым летом. Испанец принял участие в четырёх матчах за "ПСЖ" в этом сезоне во всех соревнованиях. Вратарь пропустил два гола и в двух матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. "Пари Сен-Жермен" занимает первое место во французском чемпионате в текущем сезоне, набрав 45 очков в 18 турах.
"Чемпионат"
Рико: "ПСЖ" — один из крупнейших клубов в мире
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