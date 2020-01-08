Неймар: это самый сильный "ПСЖ" за все мое время здесь

Нападающий "ПСЖ" Неймар оценил шансы парижской команды выиграть Лигу чемпионов в 2020 году. На стадии 1/8 финала "ПСЖ" встретится с дортмундской "Боруссией"."Я думаю, у нас есть возможность выиграть Лигу чемпионов. Если говорить о команде и игроках, то за то время, что я нахожусь в "ПСЖ", в этом году мы наиболее подготовлены и сильны, как мне кажется. Поэтому я считаю, что у нас есть шанс на победу, хотя "ПСЖ" никогда и не выигрывал этот турнир.Мы будем сражаться за победу. Мы знаем свои ценности и надеемся оказаться в финале", — сказал Неймар в интервью Sporf.