Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с "Сент-Этьеном" (6:1). В этой встрече Мбаппе провёл один из голов."На данный момент я хочу просто играть в футбол и сосредоточиться на сезоне. Клуб находится в спокойной, стабильной обстановке. Сейчас не время говорить о продлении контракта", — приводит слова Мбаппе L'Equipe.Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован "Реал". Контрактное соглашение французского нападающего с "ПСЖ" рассчитано до 2022 года.Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за "ПСЖ". В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.