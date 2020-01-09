Икарди: буду счастлив, если смогу остаться в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди порассуждал о своем будущем.Права на футболиста принадлежат "Интеру", но парижане могут выкупить игрока за 70 млн евро."Чувствую себя в Париже очень хорошо. Еще не общался с клубом по поводу будущего, у меня есть еще несколько месяцев. Когда завершится сезон, тогда мы все обсудим. Если у меня будет возможность остаться здесь, я буду счастлив", — цитирует аргентинца Canal Plus.Икарди забил 17 голов в 19 играх за "ПСЖ". Накануне он оформил свой первый хет-трик, забив три мяча "Сент-Этьену" в Кубке французской лиги.